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Lý do thời gian giải cứu bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp bị kéo dài

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, cho biết, đến đêm 3/1, việc rút cọc bê tông lên khỏi mặt đất vẫn chưa thực hiện được như tiến độ dự tính.
Đọc thêm : Lý do thời gian giải cứu bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp bị kéo dài