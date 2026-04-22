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Lưu Huyền Trang chia sẻ kỷ niệm tham gia "Táo quân": Áp lực nhưng hạnh phúc

Diễn viên Lưu Huyền Trang hào hứng nhắc lại kỉ niệm lần đầu tham gia "Táo quân", xem đây là trải nghiệm đáng nhớ và cơ hội học hỏi.
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