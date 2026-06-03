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Lưu Diệc Phi gây sốt với nhan sắc khi tháo kính tại buổi họp lớp

Trái ngược hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ, Lưu Diệc Phi xuất hiện giản dị trong buổi họp lớp tại trường cũ, gần như không trang điểm cầu kỳ.
Đọc thêm : Lưu Diệc Phi gây sốt với nhan sắc khi tháo kính tại buổi họp lớp