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Lực lượng chức năng khẩn trương dập đám cháy nhà dân ở Đà Lạt

Khoảng 14 giờ ngày 9/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà của một hộ dân trên đường Trương Công Định, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Đọc thêm : Lực lượng chức năng khẩn trương dập đám cháy nhà dân ở Đà Lạt