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Lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ” chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng: 187 bị can bị khởi tố

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án với 187 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo mua bán và chuyển nhượng các gói “sở hữu kỳ nghỉ”.
Đọc thêm : Khởi tố 21 vụ án liên quan đường dây lừa đảo mua bán các gói “sở hữu kỳ nghỉ”