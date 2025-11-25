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Lũ lụt ảnh hưởng 1,9 triệu người, Thái Lan điều tàu sân bay chở đồ cứu trợ

Đọc thêm : Lũ lụt ảnh hưởng 1,9 triệu người, Thái Lan điều tàu sân bay chở đồ cứu trợ