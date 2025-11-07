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Lũ lớn cuốn trôi ô tô chở 2 người ở Đắk Lắk, người dân kịp thời ứng cứu

Đọc thêm : Lũ lớn cuốn trôi ô tô chở 2 người ở Đắk Lắk, người dân kịp thời ứng cứu