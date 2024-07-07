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Lọt vào bán kết Euro 2024, tuyển Anh làm điều chưa từng có trong lịch sử

Theo thống kê, lần đầu tiên đội tuyển Anh đã thực hiện thành công 5/5 quả phạt đền trong lịch sử tham dự các giải đấu lớn.
Đọc thêm : Lọt vào bán kết Euro 2024, tuyển Anh làm điều chưa từng có trong lịch sử