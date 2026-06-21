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Lợn rừng trả giá đắt vì giành bữa ăn của tê giác

Đoạn video cho thấy con tê giác đang thưởng thức bữa ăn, thì đàn lợn rừng mon men đến gần để giành thức ăn.
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