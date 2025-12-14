Video
video cùng chuyên mục

Lỗi thiết bị khiến người chơi bị xoay vòng trong trò chơi cảm giác mạnh

Cậu bé tham gia trò chơi cảm giác mạnh, nhưng không ngờ ghế ngồi của mình gặp sự cố, khiến độ mạo hiểm của trò chơi tăng lên gấp nhiều lần.
