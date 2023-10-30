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Lời khai nữ tài xế xe tải đi vào đường cấm, tông tử vong mẹ bầu ở Hà Nội

Hoa điều khiển ô tô tải từ Thanh Oai về Hà Đông khi qua giao lộ Lê Lợi - Hoàng Hoa Thám, do thiếu quan sát, đã tông vào xe máy chở vợ chồng anh M.
Đọc thêm : Lời khai nữ tài xế xe tải đi vào đường cấm, tông tử vong mẹ bầu ở Hà Nội