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Lời khai của nghi phạm sát hại cô gái, bỏ thi thể vào vali ở Vũng Tàu

Sau khi giết chị T. để cướp tài sản, Long bàn với Huy giấu thi thể nạn nhân trong vali rồi phi tang trên núi Nhỏ (TP Vũng Tàu).
Đọc thêm : Lời khai của nghi phạm sát hại cô gái, bỏ thi thể vào vali ở Vũng Tàu