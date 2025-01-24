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Lời khai 3 bị can vụ nam shipper ở Đà Nẵng bị đánh tử vong

Ba bị can trong vụ việc hành hung nam shipper khiến nạn nhân tử vong sau khi về nhà ở Đà Nẵng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Đọc thêm : Lời khai 3 bị can vụ nam shipper ở Đà Nẵng bị đánh tử vong