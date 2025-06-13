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Lời kể của hành khách sống sót thần kỳ trong thảm kịch rơi máy bay Ấn Độ

Một hành khách đã kịp nhảy ra ngoài và may mắn sống sót khi máy bay Air India chở 242 người rơi ở thành phố Ahmedabad.
Đọc thêm : Lời kể của hành khách sống sót thần kỳ trong thảm kịch rơi máy bay Ấn Độ