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Lời gan ruột của Công Phượng và tin vui với đội tuyển Việt Nam

Đôi chân và trái tim của Công Phượng đã tìm lại niềm vui chơi bóng. Đây là tín hiệu vui khi đội tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn cho trận quyết chiến với Malaysia.
Đọc thêm : Lời gan ruột của Công Phượng và tin vui với đội tuyển Việt Nam