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Lốc xoáy lớn tàn phá khu vực đông dân cư ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Một cơn lốc xoáy lớn đã quét qua khu vực giữa thành phố Hoàng Cương và Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 6/7, gây thiệt hại nghiêm trọng.
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