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Loạt vụ nổ rung chuyển Kiev trong trận không kích của Nga

Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận khi Nga không kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 6/7.
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