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Loạt tài xế xe ôm công nghệ dùng điện thoại, đeo tai nghe bị CSGT xử phạt

Nhiều lái xe ôm công nghệ sử dụng điện thoại để gọi khách; đeo tai nghe khi tham gia giao thông trên đường... đã bị lực lượng CSGT Hà Nội xử lý.
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