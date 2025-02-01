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Loài rắn độc đáng sợ với cách di chuyển khác thường

Các loài rắn thường có kiểu trườn ngoằn ngòeo, tuy nhiên, có một loài rắn độc lại sở hữu cách di chuyển khác thường, với cơ thể giữ thẳng khi di chuyển.
Đọc thêm : Loài rắn độc đáng sợ với cách di chuyển khác thường