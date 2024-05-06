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Loại đũa dễ nhiễm khuẩn nhất, dùng lâu có thể gây loét dạ dày

Đặc biệt là các đũa đã sử dụng hơn 6 tháng, tình trạng nấm mốc tăng lên 30% so với đũa mới và sử dụng dưới 3 tháng.
Đọc thêm : Loại đũa dễ nhiễm khuẩn nhất, dùng lâu có thể gây loét dạ dày