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Lò lu Đại Hưng - Di sản trăm năm còn đỏ lửa ở Nam Bộ

Làng nghề lò lu Đại Hưng vẫn giữ lửa nghề truyền thống giữa dòng chảy hiện đại. Dù có máy móc hỗ trợ, đôi bàn tay người thợ vẫn là yếu tố quyết định trong từng công đoạn.
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