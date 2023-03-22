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Lộ diện thiết kế iPhone 15 Pro

Nguồn tin từ ShrimpApplePro vừa tiết lộ một số hình ảnh chi tiết về thiết kế của bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.
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