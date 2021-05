Lộ ảnh mở hộp của HTC M8 trước giờ sản phẩm ra mắt

(Dân trí) - Phải đến 2 giờ sáng 26/2 (theo giờ Việt Nam), chiếc smartphone All New One của HTC mới được chính thức trình làng, tuy nhiên hình ảnh mở hộp chi tiết của sản phẩm đã xuất hiện và đăng tải trên Internet, ngay cả khi sản phẩm thực tế còn chưa được xuất hiện.