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Liverpool công bố HLV mới thay thế Jurgen Klopp

Liverpool xác nhận HLV Feyenoord, Arne Slot, sẽ kế nhiệm HLV huyền thoại Jurgen Klopp ngồi vào "ghế nóng" vào đầu tuần sau theo một hợp đồng có thời hạn đến năm 2027.
Đọc thêm : Liverpool công bố HLV mới thay thế Jurgen Klopp