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Lisa trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026

Lisa đã kết hợp cùng ca sĩ Brazil Anitta và giọng ca người Nigeria Rema trong màn trình diễn ca khúc chủ đề mang tên “Goals” tại lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ.
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