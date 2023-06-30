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Lionel Messi làm diễn viên hài trước khi sang Mỹ thi đấu

Trước khi sang Mỹ đầu quân cho Inter Miami, Messi đã thử sức với điện ảnh khi tham gia với vai trò khách mời trong bộ phim hài có tên Los Protectores.
Đọc thêm : Lionel Messi làm diễn viên hài trước khi sang Mỹ thi đấu