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Lionel Messi có động thái phũ phàng khiến cầu thủ Man City buồn tủi

Lionel Messi đã ngó lơ Alexander Robertson khi cầu thủ của Man City xin đổi áo đấu trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Argentina trước Australia.
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