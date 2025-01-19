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Linh vật rắn hổ mang cao 5m, thân uốn lượn hàng chục mét ở Đà Nẵng

Linh vật rắn "vàng từ đầu đến đuôi" được Đà Nẵng đặt hàng nghệ nhân Đinh Văn Tâm làm, đã được lắp đặt trên đường hoa Tết.
Đọc thêm : Linh vật rắn hổ mang cao 5m, thân uốn lượn hàng chục mét ở Đà Nẵng