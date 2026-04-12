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Lính Ukraine rất bình tĩnh đánh trả khi bị UAV FPV Nga tập kích

Lính Ukraine thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 150 rất bình tĩnh đánh trả khi bị UAV FPV Nga tập kích.
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