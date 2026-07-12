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Linh dương bị thương bất lực đứng nhìn cá sấu từ từ tiến đến

Dù có thể nhìn thấy con cá sấu đang từ từ tiến đến phía mình, con linh dương đầu bò bị thương nặng đến mức không thể di chuyển.
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