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Lính dù Nga bắn hạ UAV Ukraine bằng vũ khí cá nhân trong khi đang di chuyển

Lính dù Nga thuộc Sư đoàn Không vận 98 bắn hạ UAV Ukraine bằng vũ khí cá nhân trong khi đang di chuyển.
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