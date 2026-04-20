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Linh cữu cụ ông người Singapore vừa đi hỏa táng, đám tang bốc cháy dữ dội

Linh cữu của cụ ông 90 tuổi vừa được đưa đi hỏa táng, không lâu sau khu vực tổ chức tang lễ tại một chung cư ở Singapore cũng bốc cháy dữ dội.
Đọc thêm : Linh cữu cụ ông người Singapore vừa đi hỏa táng, đám tang bốc cháy dữ dội