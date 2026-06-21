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Linh cẩu đi lang thang đụng trúng vị trí mai phục của sư tử

Con linh cẩu đi lang thang mà không hay biết sư tử đực đang nằm mai phục trong bụi cỏ. Khi khoảng cách đủ gần, sư tử đực đã bất ngờ lao ra tấn công.
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