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Leo cây gõ sầu riêng, kiếm 60-100 triệu đồng/tháng nhưng sơ sẩy là đền "ốm"

"Thu nhập được ít nhất 60 triệu đồng/tháng nhưng nghề này không có trường lớp nào dạy, phải tự học, tự trả giá mới làm được", thợ gõ sầu riêng, nói.
Đọc thêm : Leo cây gõ sầu riêng, kiếm 60-100 triệu đồng/tháng nhưng sơ sẩy là đền "ốm"