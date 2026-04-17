Video
video cùng chuyên mục

Lệnh ngừng bắn Israel và Hezbollah có hiệu lực, người dân Li Băng ăn mừng

Thỏa thuận ngừng bắn Israel và Hezbollah có hiệu lực, người dân Li Băng ăn mừng bằng các loạt đạn chỉ thiên.
Đọc thêm : Xung đột Trung Đông: Hải quân Mỹ bắt đầu nhiệm vụ đầy rủi ro gần Iran