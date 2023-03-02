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Lên mạng nói "có đại hội xe lăn", nam nhân viên sân bay bị đuổi việc

VIAGS cho rằng phát ngôn của nhân viên không đại diện cho các tôn chỉ, phương châm phục vụ hành khách của doanh nghiệp, đồng thời sa thải nhân vien T.H.H.T.
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