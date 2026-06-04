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Lên bản cao chuẩn hóa thuê bao di động

Nhà mạng đang khẩn trương chuẩn hóa thuê bao di động ở vùng sâu xa, vùng núi.
Đọc thêm : Theo chân nhà mạng lên bản xác thực sinh trắc học, chuẩn hóa thuê bao