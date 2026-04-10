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Lee Jong Suk vừa tậu căn nhà gần 300 tỷ giữa nghi vấn chia tay IU

Có thể thấy rằng bên cạnh nghề diễn, Lee Jong Suk khá mát tay với việc kinh doanh bất động sản.
Đọc thêm : Lee Jong Suk vừa tậu căn nhà gần 300 tỷ giữa nghi vấn chia tay IU