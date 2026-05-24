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Lễ trưởng thành nhiều cảm xúc của học sinh lớp 12 ở TPHCM

Nước mắt, nụ cười và những lời yêu thương chưa kịp nói, tất cả vỡ òa trong lễ trưởng thành tri ân của học sinh lớp 12 tại TPHCM.
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