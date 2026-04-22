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Lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân ở Đất Mũi Cà Mau

(Dân trí) - Lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân với ý nghĩa thiêng liêng, giáo dục truyền thống yêu nước, phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Đọc thêm : Lễ tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân ở Mũi Cà Mau, địa đầu cực Nam Tổ quốc