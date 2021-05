Lễ Tết nguyên tiêu ở chùa Ông

Tại khu vực trước chùa Ông trước chợ trung tâm phố cổ Hội An, đến 11h trưa, dòng người xếp hàng lễ chùa nối dài từ cổng chùa ở mặt đường Trần Phú vòng sang đường Nguyễn Huệ đến đường Phan Châu Trinh vẫn chưa dứt. Để đảm bảo an ninh trật tự, khu vực xung quanh chùa Ông được rào chắn ngăn dòng khách xếp hàng lễ chùa với khách tham quan đi lại trong phố cổ. Lực lượng an ninh đã túc trực từ 3h sáng khi chùa mở cửa cho khách viếng. Do đó, dù có hàng vạn lượt người dân và du khách về lễ Tết nguyên tiêu nhưng không có cảnh chen lấn xô đẩy, mà mọi người đều trật tự xếp hàng đợi đến lượt.