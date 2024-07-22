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Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ được tổ chức trên sông Seine

Thay vì diễn ra bên trong sân vận động như thường lệ, lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ được tổ chức giữa lòng dòng sông Seine thơ mộng ở thủ đô của nước Pháp.
Đọc thêm : Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ được tổ chức trên sông Seine