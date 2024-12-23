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Lễ hỏi của tiểu thư ở TPHCM: 18 lượng vàng, cổng hoa 10m

Lễ hỏi của tiểu thư Nam Phương và streamer Minh Duy gây chú ý với sính lễ "khủng" cùng không gian xa hoa. Sau 5 năm yêu nhau, cặp đôi chính thức bước vào chặng đường mới.
Đọc thêm : Lễ hỏi của tiểu thư ở TPHCM: 18 lượng vàng, cổng hoa 10m