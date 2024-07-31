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Lê Đức Phát thắng ấn tượng ngôi sao người Đức ở Olympic Paris

Với phong độ cao, Lê Đức Phát giành chiến thắng trước Fabian Roth (Đức) ở trận mở màn đơn nam cầu lông tại vòng bảng Olympic Paris 2024 rạng sáng 31/7.
Đọc thêm : Lê Đức Phát thắng ấn tượng ngôi sao người Đức ở Olympic Paris