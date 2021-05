Lễ chùa mua lộc đầu năm ở Hội An

Ngay sau giao thừa Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, tại phố cổ Hội An (Quảng Nam), người dân đã nao nức lễ chùa, mua “lộc” trầu muối cầu mong năm mới bình an, nhiều may mắn. Tại chùa Pháp Bảo ở trung tâm thành phố, dòng người lễ chùa mỗi lúc một đông. Ai ai cũng thành tâm lễ Phật cầu an và gửi gắm những ước nguyện trong năm mới vừa sang. Nhiều người dân ở đây vẫn giữ lệ mua “lộc” trầu muối đầu năm khi lễ chùa.