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Lễ cất nóc và hoàn thành phần thô dự án Happy One Sora

Tại công trường dự án Happy One Sora, số 27, đường số 9, phường Linh Xuân, TPHCM, Vạn Xuân Group đã tổ chức “Lễ cất nóc và hoàn thành phần thô” dự án Happy One Sora.
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