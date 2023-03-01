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Lấy chồng năm 26 tuổi, cô dâu được ba mẹ tặng của hồi môn 540 tỷ đồng

Trong lễ cưới, ba mẹ cô gái đã trao của hồi môn trị giá hàng trăm tỷ đồng gồm trang sức bằng vàng, 2 chiếc ô tô, nhà riêng và 50% cả 3 công ty cho con.
Đọc thêm : Lấy chồng năm 26 tuổi, cô dâu được ba mẹ tặng của hồi môn 540 tỷ đồng