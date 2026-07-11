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Lật ca nô chở 35 người ở Phú Quốc, lực lượng chức năng khẩn trương cứu nạn

Chiều 11/7, một vụ lật ca nô chở du khách xảy ra trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, khiến nhiều người rơi xuống biển.
Đọc thêm : Lật ca nô chở 35 người ở Phú Quốc, lực lượng chức năng khẩn trương cứu nạn