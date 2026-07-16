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Lao dốc như mất phanh, xe ben quăng đuôi gây họa

Việc ôm cua lấn làn trên đường trơn ướt, sau đó phanh và đánh lái gấp đã khiến chiếc xe ben trượt dài, quăng đuôi vào xe đối diện.
Đọc thêm : Lao dốc như mất phanh, xe ben quăng đuôi gây họa