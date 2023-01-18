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"Lão đại" mai khoe dáng, chủ hét giá 3 tỷ đồng "không mặc cả"

Xuất hiện ở chợ hoa Tết tại Đà Nẵng các loại cây độc lạ cùng "cụ" mai hơn 100 tuổi, giá tiền tỷ thu hút người mê mai đến ngắm và bình phẩm
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